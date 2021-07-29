2021/07/29 | 16:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية ،اليوم الخميس، عن وصول شحنه جديده من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة استرازينيكا البريطانية عن طريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول شحنات جديدة من لقاح استرازينكا إلى العراق المركز الخبري الوطني.

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