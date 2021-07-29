انتحل صفة لواء ومدير مكتب ابو رغيف.. اعتقال شخص ابتز مسؤولين كبار

2021/07/29 | 16:18 - المصدر: وكالة النبأ

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المتهم انتحل هذه الصفة لابتزاز مديري الدوائر والمسؤولين في المحافظة.



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