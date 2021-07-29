الخزعلي في اول تعليق حول تعذيب ومقتل هشام.. ويتوعد بـ'موقف آخر'

2021/07/29 | 16:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال امين عام حركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الخميس، إن جرائم الموت تحت التعذيب على يد الاجهزة الامنية ظاهرة خطيرة أخذت تزداد، فيما اشار الى انه ينتظر نتائج التحقيق بمقتل المواطن هشام، والا "سيكون لنا موقف آخر".واشار الخزعلي في تغريدة له على "تويتر" الى أن "جرائم الموت تحت التعذيب على يد الاجهزة الامنية ظاهرة خطيرة اخذت تنتشر وتزداد، وآخرها مقتل الشاب هشام محمد من اهالي البصرة".

وأضاف، "هذه الجرائم هي مؤشر خطير على التوجه نحو الدولة البوليسية وعودة اساليب الاجهزة القمعية في النظام السابق، وهو ما حذرنا منه سابقا".

الخزعلي شدد ايضا على أنه "يجب الوقوف بقوة امام هكذا افعال اجرامية ويجب اجراء تحقيق تشارك فيه مفوضية حقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان في البرلمان وكشف المجرمين ومعاقبتهم باشد العقاب".

وختم تغريدته بالقول: "من ناحيتنا ننتظر النتائج وباسرع وقت، قبل ان يكون لنا موقف آخر".

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