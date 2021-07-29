الإعدام شنقاً بحق منفذي هجوم على سجن

2021/07/29 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في

رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة

الاتحادية، اليوم الخميس، حكماً

بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق اثنين من

المدانين قاموا بالهجوم عل سجن ابو غريب

عام 2013 .

وذكر المكتب

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