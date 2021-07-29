2021/07/29 | 16:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- السيد جمال: حقق العراق ارتفاعا في إيرادات الصادرات النفطية خلال النصف الأول من عام 2021 على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض الكميات المصدرة من الخام، وبدعم من التحسن الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط العالمية؛ بعد امتصاص صدمات الموجات المتتالية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيرادات العراق من الصادرات النفطية تقفز 62% بالنصف الأول لعام 2021) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيرادات العراق من الصادرات النفطية تقفز 62% بالنصف الأول لعام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).