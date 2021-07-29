كربلاء.. القبض على متهم نفذ جريمتي قتل

2021/07/29 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهم من محافظة البصرة نفذ جريمتي قتل.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "بعد ورود معلومات دقيقة بوجود متهم صادر بحقه أمر قبض وفق المادة 406 ومطلوب الى محكمة تحقيق البصرة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من شرطة محافظة كربلاء المقدسة وإلقاء القبض عليه".

واضافت ان "المتهم اعترف بقيامه بجريمتي قتل لشخصين واصابة خمسة آخرين قبل ثلاثة أشهر في محافظة البصرة ولاذ بالفرار ثم قام بالدخول إلى محافظة كربلاء المقدسة من خلال الطرق النيسمية بمستمسكات مزورة".واشارت المديرية الى انه "تم تسليمه الى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

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