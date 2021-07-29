مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في البصرة

2021/07/29 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بحيازة المواد المخدرة في البصرة .

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على 5 متهمين في محافظة البصرة وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين 28 و 32 مخدرات".

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