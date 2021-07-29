نظام الرعاية الصحية في إسرائيل يستعد لمنح جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا

2021/07/29 | 17:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر مطلع على شؤون الرعاية الصحية في إسرائيل، إن القطاع تم إبلاغه بالاستعداد لإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى من هم فوق الـ60 عامًا، بداية من الأحد.

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