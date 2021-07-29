2021/07/29 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض ماكس بوت، كاتب الرأي في واشنطن بوست، لانتقادات واسعة بسبب تغريدة حذفها لاحقا أعرب فيها عن أسفه لأن السعودية "أكثر تقدما" من الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجراءات احتواء فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريدة محذوفة عن السعودية تعرض كاتبا أميركيا لانتقادات واسعة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغريدة محذوفة عن السعودية تعرض كاتبا أميركيا لانتقادات واسعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).