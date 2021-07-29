القبض على متهم نفذ جريمتين في البصرة وهرب الى كربلاء

2021/07/29 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

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شرطة كربلاء تلقي القبض على متهم من محافظة البصرة منفذ لجريمتي قتل

بعد ورود معلومات دقيقة بوجود متهم صادر بحقه أمر قبض وفق المادة 406 ومطلوب الى محكمة تحقيق البصرة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من شرطة محافظة كربلاء المقدسة وإلقاء القبض عليه، واعترف بقيامه بجريمتي قتل لشخصين واصابة خمسة آخرين قبل ثلاثة أشهر في محافظة البصرة ولاذ بالفرار ثم قام بالدخول إلى محافظة كربلاء المقدسة من خلال الطرق النيسمية بمستمسكات مزورة. هذا وتم تسليمه الى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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