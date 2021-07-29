القبض في كربلاء على متهم من اهالي البصرة قام بجريمتي قتل

2021/07/29 | 17:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ القت شرطة كربلاء القبض على متهم مطلوب للقضاء في محافظة البصرة قام بجريمتي قتل.،وقال بيان للشرطة ان دورية للنجدة القت القبض على القاتل واعترف بقيامة بجريمة قتل اثنين واصابه خمسة آخرين قبل ثلاثة أشهر في محافظة البصره ولاذ بالفرار ثم قام بالدخول إلى محافظة كربلاء المقدسة من خلال الطرق النيسمية بمستمسكات مزورة مبينا انه تم تسليمه الى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه./انتهى

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