2021/07/29 | 17:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بدأت ادارة نادي الطلبة، يوم الخميس، بالتعاقد مع لاعبين جدد لتمثيل الأنيق في الموسم الكروي المقبل، فيما رفضت إدارة نادي النجف استقالة رئيسها والتمسك به.وذكرت الهيئة التطبيعية في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأنيق يتعاقد مع لاعبين وادارة النجف ترفض استقالة رئيسها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنيق يتعاقد مع لاعبين وادارة النجف ترفض استقالة رئيسها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنيق يتعاقد مع لاعبين وادارة النجف ترفض استقالة رئيسها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).