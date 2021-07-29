فرق مسرحية كوردية تشارك بالمهرجان الوطني للمسرح في بغداد

2021/07/29 | 17:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت شعار "المسرح حياة"، وبرعاية من رئاسة الجمهورية، تقيم نقابة فناني العراق، المهرجان الوطني للمسرح دورة الفنان الراحل سامي عبدالحميد، بمشاركة فرق مسرحية عديدة منها فرق من إقليم كوردستان.

ويترأس المهرجان الرائد المسرحي العراقي، الدكتور صلاح القصب، فيما يشارك المسرحي الكوردي كامران رؤوف، عضواً في لجنة التحكيم، بينما يشارك الناقد المسرحي الكوردي حمه سوار عزيز، في اللجنة النقدية للمهرجان، حيث سيدير ندوة حول النقد والحراك المسرحي ضمن فعاليات المهرجان الذي يقام في 1 آب حتى السابع منه في بغداد.

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