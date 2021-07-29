الأنبار تطالب وزارة النفط بزيادة حصتها من الوقود

2021/07/29 | 17:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالبت محافظة الانبار، اليوم الخميس، وزارة النفط بزيادة حصة محطات الوقود من مادتي البنزين والكاز لتنامي الحركة العمرانية في المحافظة واستمرار حركة النقل والسفر على الطريق الدولي الرابط مع الأردن وسوريا.

وقال مستشار محافظ الأنبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز للوكالة الرسمية، إن “المحافظة تحتوي على عدة حقول كبيرة للغاز ما يتطلب من الحكومة استغلال هذه الحقول لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الايرادات المالية السنوية والتي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع تنموية”، مؤكدا أن “المحافظة تخلو من أية مشاريع لاستثمار الغاز المصاحب“.

وأضاف، أن “المحافظة تشهد تناميا بالحركة العمرانية ويمر عبرها الطريق الرئيس السريع الذي يربط العراق مع الاردن وسوريا وهو طريق تستخدمه مئات المركبات يوميا ما يتطلب زيادة حصة محطات الوقود من مادتي البنزين والكاز”، مبينا أن “عدد محطات الوقود في الانبار يبلغ 75 محطة منتشرة في جميع الاقضية والنواحي“.

وأشار الطرموز إلى أن “التنسيق بين وزارة النفط وديوان المحافظة مستمر، إذ تم تأهيل مستودع الانبار النفطي الرئيس، بمبلغ 119 مليار دينار ومشروع مد خط أنبوب ناقل للغاز السائل من بغداد الى الرمادي بطول 120 كم وبكلفة 38 مليارا ومشروع إعادة تأهيل وإصلاح خط أنبوب ناقل للمنتجات النفطية بطول 120 كم“.

ولفت إلى أن “هنالك فرقة زلزالية استكشافية تعمل حاليا في منطقة (T1) غرب الانبار والمحافظة بانتظار وصول 6 فرق استكشافية اضافية من وزارة النفط للكشف عن موارد جديدة“.

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