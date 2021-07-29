انباء عن اطلاق سراح الشيخ ابراهيم الزكزكي في نيجيريا

2021/07/29 | 17:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقل الشيخ ابراهيم الزكزكي عقب قيام قوات الامن النيجيرية بذبح اكثر من 300 شيعي في عاشوراء.

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