هارباً من البصرة.. شرطة كربلاء تلقي القبض على متهم نفذ جريمتي

2021/07/29 | 17:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء،

اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهم

من محافظة البصرة نفذ جريمتي قتل.

وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، انه "بعد ورود

معلومات دقيقة بوجود متهم

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