قوات الأمن الايرانية تشرع بحملة مداهمات واسعة لملاحقة المشاركين في التظاهرات

2021/07/29 | 17:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر محلية في محافظة خوزستان الإيرانية عن قيام القوات الأمنية بحملة اعتقالات موسعة في مدن وقرى المحافظة.

وقالت المصادر ان قوات الامن شنت حملة تفتيش من من منزل إلى منزل للناشطين المدنيين من المشاركين في التظاهرات التي تشهدها مدن وقرى خوزستان جنوب غربي إيران، في حين أفادت منظمة حقوقية بأن شابا في الثامنة عشرة من العمر توفي متأثرا باصابته برصاص الشرطة قبل أيام.

وفي السياق ذاته قال عدد من الناشطين أن قوات الأمن فتحت النار على سيارة من دون سابق إنذار في منطقة برديس بمحافظة الأهواز، مما أدى لاستشهاد شاب يدعى علي عباس الساري وإصابة شاب كان برفقته.

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