خام البصرة الخفيف يتجاوز الـ 75 دولاراً وسط ارتفاع الأسعار عالمياً

2021/07/29 | 17:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلَ سعرُ خامِ البصرةِ الخفيف الخميس أعلى من خمسةٍ وسبعين دولاراً بالتزامن مع ارتفاعِ النفطِ العالمي.

وسجل سعرُ خامِ البصرةِ الخفيف خمسةً وسبعين دولاراً وستةً وأربعين سنتاً للبرميل فيما انخفضْ خامُ البصرةِ الثقيل إلى تسعةٍ وستين دولاراً وثلاثةٍ وخمسين سنتاً للبرميل..



وارتفعتْ أسعارُ النفطِ العالميةِ اليومَ ليصلَ خامُ برنت إلى خمسةٍ وسبعين دولاراً وسبعةَ عشرَ سنتاً للبرميلِ بينما سجلَ خامُ غربِ تكساس الوسيطِ الأميركي اثنين وسبعين دولاراً وواحدٍ وثمانين سنتاً للبرميل.

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