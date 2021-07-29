عمليات سامراء: انخفاض نشاط العمليات الإرهابية بنسبة 95%

2021/07/29 | 17:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت قيادة عمليات سامراء، اليوم الخميس، انخفاض نشاط العمليات الإرهابية بنسبة 95%، فيما كشفت عن الأسباب.وقال قائد العمليات اللواء الركن علي مثجل المالكي، للوكالة الرسمية تابعها “المركز الخبري الوطني”، إن “نشاطات […]

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