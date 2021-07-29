2021/07/29 | 17:28 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت قيادة عمليات سامراء، اليوم الخميس، انخفاض نشاط العمليات الإرهابية بنسبة 95%، فيما كشفت عن الأسباب.
وقال قائد العمليات اللواء الركن علي مثجل المالكي، للوكالة الرسمية تابعها “المركز الخبري الوطني”، إن “نشاطات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات سامراء: انخفاض نشاط العمليات الإرهابية بنسبة 95%) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال قائد العمليات اللواء الركن علي مثجل المالكي، للوكالة الرسمية تابعها “المركز الخبري الوطني”، إن “نشاطات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات سامراء: انخفاض نشاط العمليات الإرهابية بنسبة 95%) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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