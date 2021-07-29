مأزق الواقعيين السياسيين في فلسطين - إبراهيم ابراش

2021/07/29 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_ابراش قبل الولوج للحالة الفلسطينية وتبيان الوضع الصعب الذي بات عليه الواقعيون الفلسطينيون- القيادة الفلسطينية ونخبها- لا بأس من مراجعة سريعة تؤصل لنظرية الواقعية السياسية وهي النظرية التي تم التجني عليها كثيرا وباسمها اندلعت حروب واقتُرِفت جرائم وانتشر الاستبداد السياسي، وحتى بالنسبة لحركات التحرر الوطني فقد كانت الواقعية السياسية تصرف عقلاني لبعضها ساعدها على تحقيق كل أو بعض اهدافها الوطنية بأقل الخسائ ......





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