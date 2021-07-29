حين تم طرد النساء اليهوديات - شوقية عروق منصور

2021/07/29 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شوقية_عروق_منصور حين تم طرد النساء اليهوديات – أخ يا ديسكي – تعلمت المشي لكن لم أتعلم الهرب، لكن تلك الليلة هربت، من المضحك أن أقع في حالة من الذعر دون تأمل، وبعد الذعر تموج الضحكات واكتشفت أن العمر أقرضني تجربة تستيقظ كل فترة على صوت غليان الأحداث .



كان الاتفاق أن نسافر إلى الأردن، وفد أدبي نسائي ، لزيارة اتحاد الكتاب الأردنيين، لكن عند اللقاء على الجسر وخلال الدخول إلى المعبر ، اكتشفت أني وقعت في مصيدة ......





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