هل العراق مقبل على أزمة اقتصادية مثل لبنان؟.. مستشار الكاظمي يجيب

2021/07/29 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استبعد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، إعادة سيناريو لبنان الاقتصادي في العراق، كونه يملك النفط وهو ذو قوة مالية عالية.

وقال صالح في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "الوضع الاقتصادي للعراق جيد ومستبعد ان يصل الى ما وصلت اليه لبنان كونها انهارت مصرفياً وسياحياً اما نحن فنمتلك رافعة مالية قوية هي ايرادات النفط، ورغم كون اقتصادنا ريعي الا انه فيه موارد تنفق باستمرار وهي تعد استدامة للحياة وان كانت فيه مخاطر للمستقبل كونه مرهونا بأسعار النفط ولكن القطاع النفطي يؤدي الى تماسك بالاقتصاد باي شكل من الاشكال".

وأضاف أن " حسابات البنك المركزي قوية في الوقت الحاضر وبدأت ترتفع ومؤشرات الكفاءة كفؤة أيضا"، مبيناً أن "تخفيض سعر صرف الدينار اثر في الوضع الاقتصادي كون اغلب المواد مستوردة بسبب توقف الصناعة واعتمادنا على المستورد ولكن هناك اشياء في المقابل مواد لم تتغير وبقيت ثابتة كالخدمات الحكومية".

وأشار صالح إلى أن "الوضع الاقتصادي في تحسن رغم مساسه لبعض الناس وحاجته الى سياسات معالجة وهو امر مهم لكيفية التصدي للطبقات الفقيرة والمحرومة".

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