إجراء انتخابات رابطة الحكام وممثلهم في الهيأة العامة

2021/07/29 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أجريت، اليوم الخميس، انتخابات رابطة الحكام وممثل الحكام في الهيأة العامة لاتحاد الكرة في مقر الاتحاد.

وقال إعلام الهيئة في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخةً منه ان "الهيئة أجريت انتخابات رابطة الحكام وممثليهم في الهيأة التطبيعيةبحضور رئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان، وعضوي التطبيعية الدكتور اسعد لازم والدكتور رافد عبد الأمير، واللجنة القانونية المشرفة علىالانتخابات والتي أشارت الى اكتمال النصاب والبدء بإجراء العملية الانتخابية".

وأضاف البيان ان "انتخابات رابطة الحكام أسفرت عن فوز أحمد عبد الحسين وأحمد خضير وأرسلان قادر بالتزكية عن الحكام الدوليين غيرالعاملين، وحسام محمود وكردستان زاهد وحكيم حميد وباسم محمد عن حكام الدرجة الأولى غير العاملين".

وأوضح البيان انه "وبعد توزيع المناصب بين الفائزين في اجتماع الهيأة الإدارية لرابطة الحكام الذي عقد بعد انتهاء الانتخابات، تم اختيارأحمد عبد الحسين رئيسًا وارسلان قادر نائباً للرئيس وحكيم حميد أميناً للسر وباسم محمد أميناً مالياً والأعضاء أحمد خضير وكردستانزاهد وحسام محمود".

وتابع البيان ان "الحكم الدولي السابق، صباح عبد، اعلن انسحابه من انتخابات ممثل الحكام في الهيأة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم،وأصبح التنافسُ بعدها محصوراً بين الحكام الدوليين الدكتور علاء عبد القادر والدكتور محمد عرب ورعد سليم، في الجولة الأولى تساوىالمرشحان علاء عبد القادر محمد كاظم عرب بالأصوات، وكل منهما حصل على ٤٩ صوتاً، وكذلك تعادلا بالأصوات في الجولة الثانية"،موضحا ان "في الجولة الثالثة من التصويت فاز الدكتور محمد كاظم عرب وحصل على ٥٤ صوتاً ليكون ممثلاً للحكام في الهيأة العامةلاتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة المقرر إقامتها في ٢٠٢١/٩/١٤".

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