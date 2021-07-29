مشهد ’مثير’ لثعبان برأسين يلتهم فأرين في وقت واحد (فيديو+صور)

2021/07/29 | 17:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يصوّر فيديو مذهل لحظة مثيرة ومميزة يلتهم فيها ثعبان برأسين اسمه "بن وجيري"، فأرين في الوقت نفسه.

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وشارك براين باركزيك، أحد عشاق الزواحف، المقطع على حسابه على "إنستغرام"، والذي يُظهر الرأسين أثناء التهام زوج من الفئران النافقة ببطء.

وتأتي الزواحف ذات الرأسين نتيجة ظاهرة تعرف باسم ثنائية الرأس، والتي تحدث من الانقسام غير الكامل للجنين.

وتؤدي هذه العملية أيضا إلى التوائم الملتصقة لدى البشر، على الرغم من وجود الثعابين والسلاحف بشكل أكثر شيوعا برأسين وجسم واحد.

ويُعرف "بن وجيري" بـ"ثعبان الملوك" في كاليفورنيا، وواحد من كل 10000 ثعبان ولدت برأسين.

ويُظهر الفيديو كل رأس يلتهم وجبته الخاصة على حدة أثناء عملية التغذية، لكن الثعبان لديه جهاز هضمي واحد فقط.

وقام باركزيك، الذي كان يجمع الزواحف منذ عام 1989 وأسس The Reptile Army، بشراء الثعبان البالغ من العمر أربعة أعوام ونصف العلم قبل ثلاث سنوات من صديق.



كما يعمل أيضا في حديقة حيوانات الزواحف "The Reptarium" في أوتيكا بولاية ميشيغان، والتي تعد موطنا لآلاف الزواحف.

"ديلي ميل"

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