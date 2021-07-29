2021/07/29 | 17:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بالوثيقة..



النجف الأشرف توجه طلباً لـ 3 جهات بشأن طريق الحج البري » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 17:41

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