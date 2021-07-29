بافل طالباني: الاتحاد الوطني مع التفاهم ولغة الحوار

2021/07/29 | 17:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني، اليوم الخميس، خوان خوسي ايسكوبار القنصل الاسباني لدى العراق.

وجرى خلال لقاء حضره شالاو كوسرت رسول عضو المجلس القيادي ودابان شدلة نائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية بحكومة اقليم كوردستان، جرى بحث العلاقات بين الجانبين، المستجدات السياسية والانتخابات العراقية المقبلة وتم التأكيد على توسيع التعاون والتنسيق بين الجانبين وعلى جميع الاصعدة التي تصب في خدمة المصلحة العامة.

الرئيس المشترك بافل طالباني، وعلى ضوء المستجدات والمتغيرات، اجرى قراءة للمشاكل ورؤية الاتحاد الوطني الكوردستاني لمجمل المسائل، معلنا، ان الاتحاد الوطني مع التفاهم ولغة الحوار لمعالجة المشاكل وتهيئة ارضية ملائمة لاجراء انتخابات شفافة ونزيهة تمثل استجابة لمطلب الاطراف كافة وتكون حافزا وبشكل اكبر على الاستقرار السياسي، المجتمعي والاقتصادي.

واوضح اننا كاتحاد وطني وحركة التغيير وضمن اطار التحالف الكوردستاني، نعمل على توحيد الاختلافات داخل البيت الكوردي ونرغب، وكفريق واحد في بغداد، بالمطالبة بحقوقنا الدستورية.

واعلن بافل طالباني، ان تحالف كوردستان تم تشكيله من اجل توحيد القوى، وحدة الصف الوطني وحمياة المصالح العليا.



وبعد الانتخابات سيكون في المقام الاول لاعملنا، تشكيل وحدة خطاب وطني وجبهة واسعة بين جميع القوى والاطراف السياسية الكوردية.

فيما يتعلق بالشأن الداخلي والتنظيمي، تحدث الرئيس المشترك حول التغييرات والاصلاحات المنجزة باتجاه تعديل المسار الحزبي.



وجدد التأكيد ان الوقت الحالي يشهد وجود اتحاد وطني كوردستاني جديد وان الحياة السياسية و التنظيمية تسيير وفق اسس صحية ومدنية والاستمرار بالنضال وفق استراتيجية وطنية.

PUKmedia ترجمة

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