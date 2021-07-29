2021/07/29 | 17:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت المغنية الكوردية سميرة كارزان احدث عمل غنائي لها هو الثاني بعد زواجها.

واشارت كارزان في صفحتها الخاصة على انستغرام الى ان الاغنية الجديدة من شعر والحان زوجها ريباز شمامي وعمل ارنجمينتي جاء ببصمة افشين شكري.

العمل الغنائي هو الثاني لسميرة كارزان بعد وضعها خاتم الزواج مع المغني ريباز شمامي.

سميرة كارزان تبلغ من العمر 22 عاما من مدينة بوكان شرقي كوردستان، ظهرت في عالم الغناء منذ فترة ليست ببعيدة ولديها عدد من الاعمال الغنائية الخاصة بها واشتهرت اكثر باغنية "دكتور".

PUKmedia متابعة وترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سميرة كارزان تطرح احدث اغنية لها) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سميرة كارزان تطرح احدث اغنية لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).