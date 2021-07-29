هيئة الإعلام تصدر تعليمات بشأن ضيوف البرامج الحوارية

2021/07/29 | 17:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء القرار بعد بعد إغلاق قناة فضائية متهمة بإثارة الرأي العام والتدليس.

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