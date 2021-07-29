ذي قار.. إصابة سائق صهريج وقود بانفجارين استهدف أحدهما رتل دعم دولي

2021/07/29 | 17:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوقوع

انفجارين في محافظة ذي قار، استهدف

أحدهما رتل دعم لوجستي لقوات التحالف

الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن

الانفجار الأول تم بعبوة ناسفة على

الطريق العام غربي م

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