2021/07/29 | 18:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.صفاء الوائلي

يعتبر الامن الركيزة الاساسية للمجتمع

بحيث لا يمكن تصور نمو اي نشاط بعيدا عن

تحققه سواء كان ذلك على المستوى التقني

ام على المستوى القانوني ، وقد تحول

الامن مع بروز مجتمع المعلوما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهمية الامن السيبراني في منظومة الامن الوطني العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اهمية الامن السيبراني في منظومة الامن الوطني العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).