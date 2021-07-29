2021/07/29 | 18:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات تستهدف قدرات إيران المتعلقة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن “العقوبات ستستهدف شبكات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تخطط لاستهداف الطائرات الإيرانية المسيرة المركز الخبري الوطني.

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