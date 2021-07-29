منظمة غير حكومية تحذر: الأزمة المالية في لبنان تدفع المزيد من الأسر إلى الجوع

2021/07/29 | 18:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر تحليل جديد أجرته منظمة إنقاذ الطفولة غير الحكومية من أن مئات الآلاف من الأطفال الذين يعيشون في لبنان "ينامون جوعى".

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