القبض على (٢٠) إرهابيا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية

2021/07/29 | 18:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني عن القاء القبض على (٢٠) إرهابيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت الخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" لاحقاً لبيان يوم أمس وبعد القاء القبض على (١٤) إرهابيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من قبل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب واصلت تشكيلات الجهاز عملياتها النوعية على بقايا عصابات داعـش في المُحافظات العراقية.تمكن فيها الجهاز من تنفيذ صولة جديدة أسفرت عن إلقاء القبض على (٦) عناصر ينتمون لعصابات داعـش التكفيرية وأحباط مُحاولة أُخرى لتفجير أبراج الطاقة الكهربائية".واضافت:" ان قوات الجهات إنطلقت فجر اليوم بصولتها نحو مُحافظات ( ديالى - كركوك - صلاح الدين ) حيث تم القاء القبض على (٣) إرهابيين من المطلوبين لجهاز مُكافحة الإرهاب".وتابعت:" ان اللواء ٢٢ في الفرقة السادسة التابعة للجيش العراقي الباسل احبط مُحاولة لتفجير أبراج الطاقة في شمالي العاصمة بغداد - قضاء التاجي بعد معلومات استخبارية من جهاز مُكافحة الإرهاب".وأشارت الى:" ان فُرسان الجهاز يواصلون تعاونهم المُميز مع جهاز أسايش أقليم كُردستان - مُحافظة السُليمانية بعد القبض على بـ(٣) عناصر من عصابات داعـش الإرهابية.ليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى (٢٠) عُنصرا بأقل من ٤٨ ساعة"./انتهى7

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