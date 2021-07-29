انطلاق الجلسة الحوارية الخاصة باستضافة رئيس اللجنة الأولمبية برعاية نقيب الصحفيين مؤيد اللامي

2021/07/29 | 18:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ انطلقت عصر اليوم في فندق المنصور ميليا الجلسة الحوارية الخاصة باستضافة رئيس اللجنة الأولمبية برعاية نقيب الصحفيين مؤيد اللامي.ورحب اللامي برئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي والإعلام لحضورهم جلسة مناقشة مشاركة العراق في أولمبياد طوكيووقال نقيب الصحفيين ان الرياضة رسالة محبة والدليل إنجاز المنتخب في الحصول على كأس آسيا ٢٠٠٧ وتأثيرها على الشارع العراقي.وتابع اللامي:علينا ان لا نحمل الأولمبية فقط المسؤؤولية بل نحمل الاتحادات لغيابها رغم أننا كنا متميزين في بعض الالعاب.واضاف :علينا أن نبدأ من الآن للدورة المقبلة واولمبياد طوكيو ليس نهاية العالم.وقال اللامي :"نتمنى أن يكون رئيس اللجنة الأولمبية حازم مع بعض الاتحادات الضعيفة.من جانبه شكر رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي نقابة الصحفيين واتحاد الصحافة الرياضة على هذه الجلسة وايضاح بعض النقاط المهمة.وقال :"منذ دورة أثينا لم يتأهل اي رياضي للدورات بإستثناء فريق القدم وبقية الاتحادات اعتمادها على البطاقات المجانية باستثناء أولمبياد ريو الذي تأهل فيه خمسة رياضيين.واضاف ان قرار ١٤٠ وإيقاف الدعم المالي كان سببا رئيسيا في تعطيل تحضيراتنا لاولمبياد طوكيو.وتابع ان مشروع البطل الأولمبي صرفت عليه مبالغ كبيرة لكن للأسف لم يقدم لنا بطلا حقيقيا على أرض الواقع./انتهى

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