مصالحة الإسلامويين لا ستكمال تصفية الثورة - تاج السر عثمان

2021/07/29 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 وجدت دعوة المصالحة أو التسوية أو المساومة التاريخية مع الإسلامويين استنكارا واسعا من قوي الثورة باعتبارها " خيانة للثورة" ، " دعوة حق اريد بها باطل " .



الخ فكيف ندعو للتسوية معهم وثورة ديسمبر لم تستكمل مهامها في تفكيك التمكين والمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة، وتقديم المطلوبين في جرائم الإبادة الجماعية وضد الانسانية الي لاهاي والمحاكمة الخ ؟؟؟؟!!!!.



لا يغير من دعوات المصالحة المر ......





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