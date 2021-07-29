2021/07/29 | 18:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني بعد أسابيع من المفاوضات، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة تاريخية للبنى التحتية بقيمة تريليون دولار في اختراق بشأن مشروع قانون أكد الرئيس جو بايدن أنه سيحدث تحولا بالبلاد.وسيساهم النص إذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيوخ الأمريكي يمرر “حزمة بايدن التاريخية” للبنى التحتية المركز الخبري الوطني.

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