2021/07/29 | 18:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل ركابي، الخميس، دعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الأردني مرعد بن رعد بن زيد، في الأردن.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يبحث في الأردن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة المركز الخبري الوطني.

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