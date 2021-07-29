الصحة: تسجيل 49 وفاة و13259 إصابة جديدة في أحدث موقف وبائي

2021/07/29 | 18:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حافظت الحصيلة اليومية للوفيات والاصابات بفيروس كورونا على مستواها المرتفع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في البيان الخاص بالموقف الوبائي الى تسجيل تسع وأربعين حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات في العراق الى ثمانية عشر الفا وخمس مئة وثلاث وثلاثين حالة، فضلا عن تسجيل ثلاثة عشر الفا ومئتين وتسع وخمسين إصابة بالفيروس ليصل عدد المصابين منذ ظهور الوباء في البلاد الى مليون وست مئة وثلاثة آلاف وسبع مئة وسبع وثمانين شخصا، في حين أكد البيان تعافي تسعة آلاف واربع مئة ومصاب واحد من عدوى كورونا.

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