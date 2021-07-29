نقاش لكسب الخبرات.. الوزير الركابي يبحث في الأردن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

2021/07/29 | 18:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل ركابي، الخميس، دعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الأردني مرعد بن رعد بن زيد، في الأردن.

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وذكر بيان لوزارة العمل العراقية تلقى "ناس" نسخة منه، ( 29 تموز 2021)، إنه "التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي رئيس المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مرعد بن رعد بن زيد بحضور السفير العراقي يوم الخميس الموافق 29-7-2021 وذلك خلال زيارته العاصمة الاردنية عمان".

وأضاف، "وجرى خلال اللقاء استعراض كافة القوانين العامة والخاصة المطبقة من قبل المجلس لذوي الاحتياجات الخاصة والامتيازات التي يمنحها سواء في مجال التوظيف والتشغيل او تعليم لغة الاشارة لذوي الاحتياجات الخاصة او التعليم الدامج".

وأكد الوزير الركابي، "ضرورة ان يكون هناك دعم مباشر من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بما يخدم فئة ذوي الاعاقة ودمجها بالمجتمع"، مشيرا إلى "اهمية الاستفادة من تجارب وبرامج الطرفين من أجل تلافي المعوقات التي تواجه فئة ذوي الاعاقة".

وأشار إلى "ضرورة العمل على دمج ذوي الاعاقة بسوق العمل وذلك لكونهم يمتلكون خبرة في كافة مختلف المجالات".

وتابع البيان، "واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي من الامير مرعد عن مهام المجلس الاعلى للاعاقة وتسلم التشريعات والانظمة التي تعنى بشؤون الاعاقة في المملكة".

وبين، "واستعرض الركابي قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 والذي على اساسه تشكلت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، مشيرا الى ان القانون يتضمن خدمات وامتيازات لهذه الفئة الا ان هناك صعوبة في تطبيق جميع فقرات هذا القانون وبحاجة لتكاتف جميع مؤسسات الدولة من اجل الارتقاء بالخدمة المقدمة لفئة الاشخاص ذوي الاعاقة".

وأشار البيان إلى أنه "وفي ختام اللقاء قدم الوزير هدية تذكارية الى الامير فيما تسلم صورة تذكارية للتعبير عن الترحيب بزيارته المملكة الاردنية".

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