2021/07/29 | 18:44 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الكهرباء وكالة: سنوقع عقد الربط الخليجي خلال أسبوعين.. ونتفاوض مع سوريا أيضاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/29 | 18:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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