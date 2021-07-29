كربلاء.. اعتقال متهم بالقتل مطلوب في البصرة

2021/07/29 | 18:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة كربلاء في بيان لها اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهم بالقتل مطلوب لمحكمة تحقيق البصرة .

وذكر بيان شرطة كربلاء تلقى PUKmedia نسخة منه " بعد ورود معلومات دقيقة بوجود شخص صادر بحقه أمر قبض وفق المادة 406 ومطلوب الى محكمة تحقيق البصرة، وعلى الفور توجهت دورية النجدة بهدف القبض عليه، وأثناء عملية إلقاء القبض اعترف لضابط الدوريات بقيامة بجريمة قتل عدد ٢ وإصابة خمسة آخرين قبل ثلاثة أشهر في محافظة البصرة ولاذ بالفرار، ثم قام بالدخول إلى محافظة كربلاء المقدسة من خلال الطرق النيسمية بمستمسكات مزورة .

واضاف البيان، تم تسليم المتهم الى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.

هذا وتشهد محافظة كربلاء بين فترة واخرى جرائم مختلفة اغلبها تنسب الى أشخاص سكنوا حديثا المحافظة، قادمين من محافظات وسط وجنوب العراق بحجة السكن قرب المراقد المقدسة .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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