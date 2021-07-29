2021/07/29 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكد وزير الكهرباء وكالة، عادل كريم، اليوم الخميس، أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في ملف الربط الخليجي وستوقع عقد الربط خلال الأسابيع المقبلة، فيما كشف عن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الكهرباء يكشف موعد توقيع عقد الربط الخليجي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء يكشف موعد توقيع عقد الربط الخليجي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء يكشف موعد توقيع عقد الربط الخليجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).