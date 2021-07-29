النجف تطالب الاعمار والتخطيط بالمباشرة بطريق الحج البري

2021/07/29 | 18:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطريق تضرر بسبب ارتفاع مناسيب بحر النجف .

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