2021/07/29 | 18:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم

الخميس، عن القاء القبض على امرأة بتهمة

التزوير واثنين آخرين بحيازة أسلحة غير

مرخصة ببغداد.

وقالت القيادة في بيان وكالة نون

الخبرية، ان "قوة من اللواء الخامس عشر

عم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم امرأة.. الشرطة الاتحادية تقبض على متهمين بالتزوير وحيازة الاسلحة (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم امرأة.. الشرطة الاتحادية تقبض على متهمين بالتزوير وحيازة الاسلحة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).