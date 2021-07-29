الحشد يقتحم 6 مناطق بديالى لتعقب جرحى داعش اصيبوا بكمائن يوم امس

2021/07/29 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن الحشد الشعبي محور ديالى، اليوم الخميس، عن اقتحام 6 مناطق شرق ديالى لتعقب جرحى تنظيم داعش تم إصاباتهم بكمائن استدراج يوم أمس ولاذوا بالهروب الى تلك المناطق.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان " مفارز قتالية من الحشد الشعبي اطلقت عملية تمشيط واقتحام لـ6 مناطق تقع ضمن محيط ريف قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) وعمق تلال نفط خانة (85كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب جرحى في صفوف داعش اصيبوا في احباط محاولات تسلل جرت في ساعة متأخرة من مساء يوم امس".

واضاف، ان" الوضع الامني في قواطع الحشد الشعبي مسيطر عليها"، مشيرا الى ان "محاولات التسلل التي جرت مساء يوم أمس كانت مرصودة من قبل الحشد وتم استدراجهم الى كمائن واطلاق النار عليهم ما اسفر عن وقوع اصابات وعمليات التمشيط الجارية هي للبحث عنهم بعد هروبهم الى مناطق زراعية وتلال عميقة".

وكان الحشد الشعبي اعلن، امس الأربعاء، عن احباط حالتي تسلل لداعش في ريف خانقين وتلال نفط خانة.

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