محافظ النجف يطالب الحكومة الاتحادية والوزارات المعنية بالتخصيص المالي والمباشرة بمشروع طريق الحج البري

2021/07/29 | 19:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/طالب محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري ، رئيس الوزراء الايعاز لوزارتي التخطيط، والاسكان والاعمار والبلديات بتهيئة التخصيص المالي والمباشرة بمشروع الحج البري .وأكد الياسري ، ان " المشروع استراتيجي ومهم ويربط النجف الاشرف بالمملكة العربية السعودية .وأشار الياسري في وثيقة رسمية ، ان الطريق تضرر نتيجة ارتفاع مناسيب بحر النجف التي تسببت بقطع الطريق لمسافات طويلة ./انتهى.

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