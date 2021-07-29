رئيس مجلس النواب : مستشفى جامعة الموصل سيفتح قريبا

2021/07/29 | 19:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن المجلس يسعى لإيجاد الحلول العاجلة للكثير من المشكلات العالقة بين محافظة نينوى والوزارات الخدمية.وقال الحلبوسي خلال مؤتمر عقد في جامعة الموصل بانه " وجه بحل مشكلة المراكز البحثية الطبية في جامعة الموصل والتي كانت قد اكتملت قبل دخول داعش للمدينة عام 2014، إلا أنها لم تدخل الخدمة حتى الان"وتابع الحلبوسي " ان هناك ستة مراكز بحثية طبية تخصصية في جراحة القلب والجملة العصبية وأمراض الكلى والسرطان والعقم وأطفال الأنابيب والجهاز الهضمي"مبينا ان هناك مشاريع خاصة بمجموعة مختبرات عالية الكفاءة وتتوفر فيها أحدث الأجهزة الطبية على مستوى العالم تم دعهما من قبل مجلس النواب، حيث يعتبر هذا المشروع ثاني اكبر المراكز الصحية المتطورة في منطقة الشرق الأوسط من حيث الإمكانيات والأجهزة والتصميم"./انتهى

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