2021/07/29 | 19:13 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكثر من 13 الفا اصابة وانخفاض اعداد الملقحين) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكثر من 13 الفا اصابة وانخفاض اعداد الملقحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).