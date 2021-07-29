2021/07/29 | 19:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تخطط الولايات المتحدة الأميركية، فرض عقوبات تستهدف قدرات إيران المتعلقة باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الموجهة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم: إن "العقوبات ستستهدف شبكات المشتريات الإيرانية، مثل مزودي الأجزاء المستخدمة في بناء الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة بدقة".

وقال مسؤول أميركي، لم يتم الكشف عن هويته، للصحيفة: إن "الطائرات المسيرة الإيرانية أصبحت تشكل تهديداَ متزايداً لحلفائنا في المنطقة".

ويؤكد المسؤولون الأميركيون، الذين نقلت عنهم "وول ستريت جورنل"، أن استخدام العقوبات يمنح الولايات المتحدة حلا دبلوماسيا بدلا عن تنفيذ ضربات عسكرية على مصانع الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأضافوا أن "إدارة بايدن تسعى من خلال ذلك إلى تجنب المواجهة مع إيران ووكلائها في اليمن وسوريا والعراق".

ولم يرد ممثلو إيران في الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق، كما رفضت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، التي تدير سياسة العقوبات الأميركية، التعليق.

وتصاعدت مؤخرا وتيرة الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة ضد المصالح الأميركية، وخاصة في العراق، وكان آخرها هجوم بطائرة بدون طيار استهدف قاعدة تضم قوات للتحالف الدولي في كردستان العراق، بدون أن يتسبب الهجوم بسقوط ضحايا.

اقرأ/ أيضاً: التحالف الدولي: طائرة مسيرة هاجمت مقراً في إقليم كردستان

في السياق، العاهل الأردني: تعرضنا إلى هجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع

الحرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة أميركية: واشنطن تخطط لفرض عقوبات على صناعة الطائرات الإيرانية المسيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة أميركية: واشنطن تخطط لفرض عقوبات على صناعة الطائرات الإيرانية المسيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).