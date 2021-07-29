قيس الخزعلي يعلق على تعذيب شاب في البصرة: مؤشر نحو دولة بوليسية

2021/07/29 | 19:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

عدّ زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، تعذيب أحد المواطنين بمديرية جرائم محافظة البصرة مؤشر خطير على التوجه نحو الدولة البوليسية.

وقال الخزعلي في تدوينة، رصدها "ألترا عراق"، إن "جرائم الموت تحت التعذيب على يد الأجهزة الأمنية، هي ظاهرة خطيرة أخذت تنتشر وتزداد، وآخرها مقتل الشاب هشام محمد من أهالي البصرة".

وأضاف أن "هذه الجرائم هي مؤشر خطير على التوجه نحو الدولة البوليسية وعودة أساليب الأجهزة القمعية في النظام السابق، وهو ما حذرنا منه سابقًا يجب الوقوف بقوة أمام هكذا أفعال إجرامية ويجب إجراء تحقيق تشارك فيه مفوضية حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وكشف المجرمين ومعاقبتهم بأشد العقاب".

وختم بالقول: "من ناحيتنا ننتظر النتائج وبأسرع وقت، قبل أن يكون لنا موقف آخر".

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